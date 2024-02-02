Нет презерватива – нет секса: как выбрать контрацептив и уговорить партнера пользоваться им

Так сложилось, что не все россияне предпочитают использовать презерватив как средство предохранения. Считается, что если мужчина прерывает половой акт, то этого достаточно. На самом деле это не так. Можно забеременеть, легко подхватить инфекцию. Более того, оргазм и ощущения во время сексуальной близости сильно зависят от того, насколько женщине безопасно. Как выбрать идеальный презерватив для своего партнера и как мотивировать его использовать, об этом портал «Страсти» поговорил с сексологом, психотерапевтом, членом Международной Ассоциации сексологов, автором книги «Анатомия женственности» Лилией Гариповой.

Как выбрать презерватив?

В подавляющем большинстве случаев мужчина не пользуется презервативом так как выбирает не свой размер, и как следствие у него снижается чувствительность. Контрацептив или съезжает с полового члена или сильно пережимает, эти факторы сильно влияют физически и психологически.

Размер презерватива определяется по ширине. Ширина - обхват, который можно измерить линейкой в самой толстой части, поделенный на 2. Эта цифра обозначена мелким шрифтом в описании изделия. К сожалению, обозначения на коробке L, XXL в каждой марке имеют свои значения, и, опираясь на них, можно ошибиться.

Длина презервативов стандартная 18-20 см. Если пенис намного короче данной длины, то лучше использовать ультратонкие модели, чтобы не развернутое «кольцо» на основании не мешало ощущениям.

Стандартный размер М, если ширина попадает в промежуток от 52 до 56 мм. Если ширина пениса менее 52 мм, вам нужен размер S. Если ширина более 56 мм, нужны презервативы побольше XL или XXL.