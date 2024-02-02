Нет презерватива – нет секса: как выбрать контрацептив и уговорить партнера пользоваться им
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Так сложилось, что не все россияне предпочитают использовать презерватив как средство предохранения. Считается, что если мужчина прерывает половой акт, то этого достаточно. На самом деле это не так. Можно забеременеть, легко подхватить инфекцию. Более того, оргазм и ощущения во время сексуальной близости сильно зависят от того, насколько женщине безопасно. Как выбрать идеальный презерватив для своего партнера и как мотивировать его использовать, об этом портал «Страсти» поговорил с сексологом, психотерапевтом, членом Международной Ассоциации сексологов, автором книги «Анатомия женственности» Лилией Гариповой.
Как выбрать презерватив?
В подавляющем большинстве случаев мужчина не пользуется презервативом так как выбирает не свой размер, и как следствие у него снижается чувствительность. Контрацептив или съезжает с полового члена или сильно пережимает, эти факторы сильно влияют физически и психологически.
Размер презерватива определяется по ширине. Ширина - обхват, который можно измерить линейкой в самой толстой части, поделенный на 2. Эта цифра обозначена мелким шрифтом в описании изделия. К сожалению, обозначения на коробке L, XXL в каждой марке имеют свои значения, и, опираясь на них, можно ошибиться.
Длина презервативов стандартная 18-20 см. Если пенис намного короче данной длины, то лучше использовать ультратонкие модели, чтобы не развернутое «кольцо» на основании не мешало ощущениям.
Стандартный размер М, если ширина попадает в промежуток от 52 до 56 мм. Если ширина пениса менее 52 мм, вам нужен размер S. Если ширина более 56 мм, нужны презервативы побольше XL или XXL.
Размерная сетка приблизительная, как и в одежде. Каждая марка презервативов имеет немного свои размеры. Одни маломерят, другие большемерят и есть те, что идут в размер. Некоторые контрацептивы премиальных марок снабжают специальными линейками. Также стоит обратить внимание на тонкие, ультрамягкие, эластичные презервативы, которые растягиваются на 3-4 размера.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»
Решающее значение имеет материал изготовления презерватива:
— натуральный латекс - самый распространенный материал и недорогой, толщина 0.04-0.06 mm (микрон), может вызывать аллергию;
— синтетический латекс или полиизопрен - дороже, чем латексный, но менее аллергенный, тонкие презервативы с толщиной стенки 0.03 mm;
— полиуретановые - более прочный и дорогой материал, менее аллергенный, чем натуральный латекс, для них доступна толщина 0.02 mm;
— эко латекс или натуральная мембрана - встречается очень редко, от инфекций не защищает, только от нежелательной беременности. Контрацептивы классические, утолщенные, ультратонкие.
Материалы отличаются по степени эластичности: латекс - самый неэластичный, синтетические и полиуретановые - растягиваются лучше. Презервативы из натурального латекса - самый доступный вариант, но важно проверить материал на совместимость со слизистой, так как возможны аллергические реакции. Если таковые имеются у вас или вашего партнера стоит выбирать изделия из синтетического латекса, полиуретана.
Как мотивировать использовать презерватив, если партнер сильно против?
Эксперт советует откровенно говорить со своим мужчиной на тему предохранения. Иногда эти моменты важнее обговорить на этапе знакомства, если секс входит в ваши планы.
Непостоянному партнеру просто приносим свои презервативы или показываем какие купить. Если постоянный партнер или супруг сомневается, уточняем: наверное, было неудобно, некомфортно или «с презервативом не те ощущения», не та чувствительность, оргазм не ощущается так ярко. Предлагаем варианты, которые, скорее всего, мужчине подойдут: снять мерки, купить ровно подходящий размер, чтобы ничего не пережимало и было комфортно.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»
Особо тонкие ультрамягкие презервативы решат проблему с чувствительностью. Эластичные подойдут в 99% случаев, если супруг не хочет заморачиваться с измерениями. Они растягиваются на несколько размеров, от среднего до большего. Объясняем свою тревогу и переживания, заостряем внимание на договоренностях, соблюдение которых даже в длительных отношениях влияет на сексуальное желание в паре.
В случае, если мужчина ни в какую не соглашается, следует ставить жесткие границы: нет презерватива - нет секса.