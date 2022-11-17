Немецкие гинекологи выяснили, как скоро после родов женщины вспоминают, что такое оргазм

Если молодой отец ощущает со стороны своей супруги некоторую холодность в постели – это нормально.

Но придется запастись терпением. Интимное удовольствие по-настоящему вернется спустя три года.

215 пар изучили гинекологи и сексологи в Университетской клинике города Ульма, прежде чем прийти к такому неутешительному выводу.

Попутно они статистически опровергли классическую теорию о том, что эротическая жизнь супругов нормализуется уже через год после родов.

То ли груднички в XXI веке стали другими, то ли сами женщины изменились – только трехлетняя холодность теперь стала нормой.

Причем нормой, угрожающей браку.

Нетерпеливым мужчинам подавай все сразу: и ребенка, и темпераментную жену-любовницу.

Врачи даже порекомендовали своим коллегам-психологам разъяснять сильному полу, что в охлаждении виновата не сама женщина, а ее тело, подвергшееся серьезному стрессу во время родов.