Немецкие гинекологи выяснили, как скоро после родов женщины вспоминают, что такое оргазм
Если молодой отец ощущает со стороны своей супруги некоторую холодность в постели – это нормально.
Но придется запастись терпением. Интимное удовольствие по-настоящему вернется спустя три года.
215 пар изучили гинекологи и сексологи в Университетской клинике города Ульма, прежде чем прийти к такому неутешительному выводу.
Попутно они статистически опровергли классическую теорию о том, что эротическая жизнь супругов нормализуется уже через год после родов.
То ли груднички в XXI веке стали другими, то ли сами женщины изменились – только трехлетняя холодность теперь стала нормой.
Причем нормой, угрожающей браку.
Нетерпеливым мужчинам подавай все сразу: и ребенка, и темпераментную жену-любовницу.
Врачи даже порекомендовали своим коллегам-психологам разъяснять сильному полу, что в охлаждении виновата не сама женщина, а ее тело, подвергшееся серьезному стрессу во время родов.