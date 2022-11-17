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PASSION-ЗДОРОВЬЕ
02:31, 17 ноября 2022
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Немецкие гинекологи выяснили, как скоро после родов женщины вспоминают, что такое оргазм

Немецкие гинекологи выяснили, как скоро после родов женщины вспоминают, что такое оргазм

Если молодой отец ощущает со стороны своей супруги некоторую холодность в постели – это нормально.

Но придется запастись терпением. Интимное удовольствие по-настоящему вернется спустя три года.

215 пар изучили гинекологи и сексологи в Университетской клинике города Ульма, прежде чем прийти к такому неутешительному выводу.

Попутно они статистически опровергли классическую теорию о том, что эротическая жизнь супругов нормализуется уже через год после родов.

То ли груднички в XXI веке стали другими, то ли сами женщины изменились – только трехлетняя холодность теперь стала нормой.

Причем нормой, угрожающей браку.

Нетерпеливым мужчинам подавай все сразу: и ребенка, и темпераментную жену-любовницу.

Врачи даже порекомендовали своим коллегам-психологам разъяснять сильному полу, что в охлаждении виновата не сама женщина, а ее тело, подвергшееся серьезному стрессу во время родов.

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