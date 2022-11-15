Нейробиологи обнаружили, какая пища усиливает хронические боли

Во всем виновата пальмитиновая кислота. Она присутствует в жирных блюдах.

В Техасском университете ученые-исследователи устроили праздник подопытным мышам.

В течение восьми недель их закармливали жирной пищей, при этом осознанно оберегая от возможного появления диабета.

Вторая группа грызунов, с завистью поглядывая на обжирающихся счастливчиков, получала свой обычный рацион.

Но хорошо смеется тот, что правильно питается.

Вскоре те мыши, что получали пищу с избытком жира, стали страдать от аллодинии – проявлений боли от тех внешних раздражителей, которые прежде не вызывали никаких проблем.

Вдобавок, у многих мышей обострились и хронические боли.

Дальнейшие исследования показали: пальмитиновая кислота, содержащаяся в жирной пище, взаимодействует с рецепторами нервных клеток, после чего воспаляет и повреждает нейроны, отвечающие за физические повреждения в организме.