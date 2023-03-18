Не поддавайся привычке: назван ведущий к тромбозу фактор

Исследователи из Каролинского института в Стокгольме выяснили, что некачественный сон увеличивает риск образования тромбов в ногах.

Ученые проанализировали данные 650 тысяч человек. Сначала была рассмотрена связь продолжительности ночного и дневного сна с риском заболевания периферических артерий, а потом были проведены естественно-рандомизированные испытания.

Согласно анализу, сон менее 5 часов в сутки связан с тромбозом. Если человек недостаточно спит, риск заболевания повышается до 74%. Если человек спит по 7-8 часов, то риск составит лишь 24%.

Отмечается, что тромбоз связан с накоплением жировых отложений в артериях. Просвет кровеносных сосудов уменьшается, приток крови в рукам и ногам, соответственно, тоже.

Медики добавили, что дневной сон не поможет снизить риск развития тромбоза, если человек хочет восполнить недостающие часы сна.