Не делай это сразу: врач назвал опасную привычку среди дачников

Обрадовавшиеся появлению солнца дачники уже активно выбираются на дачу, чтобы высадить рассаду. Однако приятные хлопоты могут обернуться сердечно-сосудистыми проблемами, опорно-двигательными сбоями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что дачники допускают одну ошибку.

Кардиолог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Анастасия Трифанова предупредила, что перед поездкой на дачу необходимо подготовиться и проверить здоровье. Резкие изменения активности жизни могут стать опасным скачком. Для этого не нужно делать все и сразу. Среди частых проблем, с которыми обращаются дачники после того, как перетрудились, это боли в спине, артрит, давление.

Специалист посоветовала пройти скрининг здоровья, то есть диспансеризацию.