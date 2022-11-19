12:15, 19 ноября 2022
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Не делай это! Астролог дала прогноз на 19 ноября
Астролог Елена Мун предупредила все знаки зодиака о нелегкой субботе. Дело в том, что сегодня неблагоприятными окажутся споры.
Во-первых, неэкономность и ложные обещания обернутся последствиями. Во-вторых, не рекомендуется игнорировать свои обязанности и пускать все на самотек.
Кроме того, в споре с сотрудниками правоохранительных органов, представителями официальных инстанций сегодня можно проиграть.
Источник фото:freepik
Источник:А теперь внимание!
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: