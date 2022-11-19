Не делай это! Астролог дала прогноз на 19 ноября

Астролог Елена Мун предупредила все знаки зодиака о нелегкой субботе. Дело в том, что сегодня неблагоприятными окажутся споры.

Во-первых, неэкономность и ложные обещания обернутся последствиями. Во-вторых, не рекомендуется игнорировать свои обязанности и пускать все на самотек.

Кроме того, в споре с сотрудниками правоохранительных органов, представителями официальных инстанций сегодня можно проиграть.