Названы знаки зодиака, которые обожают сексуальные эксперименты

Женщины определили три знака зодиака, напрямую влияющих на секс

Прежде чем лечь в постель с мужчиной, поинтересуйтесь числом и месяцем его рождения, - советует редакция Passion.ru.

Согласитесь, нет ничего обиднее недопонимания во время интимной близости. Мужчину это может удивить, а женщину – обидеть и даже оскорбить.

Итак, три подсказки для представительниц прекрасного пола:

Мужчина-Близнец (22 мая – 21 июня). В постели это человек-зеркало. Он тонко воспринимает настроение партнерши и всегда годов подыграть, даже самым невероятным эротическим причудам. Но бойтесь имитировать удовольствие – близнец все почувствует, и может потерять к вам интерес.

Мужчина-Овен (21 марта – 20 апреля). Сексуальная инициатива всегда принадлежит ему. Под покровительством воинственного Марса он рвется в бой, не задумывается о последствиях. С ним лучше заранее, на холодную голову, обговорить ваши эротические предпочтения. Потом, во время самого процесса, будет поздно.

Мужчина-Стрелец. Один из самых непредсказуемых партнеров. Часто – поклонник БДСМ или lamur à trois. Не обижайтесь, если секс втроем он предложит вам уже на втором свидании: Стрельцу важна не столько душевная, сколько именно эротическая близость.