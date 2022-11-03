Названы женские «симптомы» нехватки секса

Женская раздражительность, агрессивность, депрессивность и обидчивость являются «симптомами» нехватки секса в паре. Отсутствие близости приводит к повышению тревожности и беспокойства.

Об этом рассказала сексолог Ольга Савская. Она объяснила, что, занимаясь сексом, женщина чувствует себя более расслабленной и чувственной. Как только в паре возникает его нехватка, появляются конфликты и обиды, возникает ощущение отдаления от партнера.

При полноценной сексуальной жизни женщина лучше контактирует со своим телом. Как только интима нет, она сосредотачивается на внешнем, а не на своих ощущениях.

Сильнее всего это чувствуют одинокие женщины: при отсутствии мужчины они зацикливаются на том, что никому не нужны и не сексуальны. Это приводит к падению самооценки, заключила сексолог.

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