Названы топ-10 правил долгожителей, которые стоит выполнять после 40

Эксперты из научного журнала BMJ назвали 10 простых правил, которые нужно выполнять после 40 лет для долголетия.

Прежде всего, рекомендуется 30 минут уделять спортивным упражнениям. Можно выполнять даже просто прогулки.

Также после 40 лет нужно следить за употреблением алкогольных напитков. Мужчинам можно 2 порции спиртного в день, а женщинам не больше одной.

Специалисты отмечают, что недосып увеличивает риск возникновения ишемической болезни сердца и диабет, поэтому нужно спать 7-9 часов. При этом отход ко сну и подъем должны быть ранними.

Кроме того, рекомендуются горячие ванны. Жирную пищу и другие калорийные продукты следует ограничивать. Что касается соли и специй, то от них тоже необходимо отказаться.

Также долголетию будет способствовать характер человека — оптимизм, активная жизненная позиция, трудолюбие и адаптивность.