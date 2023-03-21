Названы роковые ошибки родителей, навсегда способные убить самооценку ребенка

Каждый родитель без исключения мечтает о том, чтобы его ребёнок был самый лучший.

Тем не менее, в процессе воспитания, мать или отец так или иначе совершают ошибки, способные необратимо повлиять на дальнейшее мировоззрение ребёнка.

Прежде всего, надо понять: ошибки – это нормально. Как для вас, так и для вашего чада.

Поэтому, прежде всего – стоит навсегда забыть о том, чтобы систематически упрекать юное создание за сломанный телефон или, например, за слёзы в детском саду.

Сообщить о вашем недовольстве достаточно один раз, а вот напоминания о неудачах – научат ребёнка лишь копить обиды в себе.

Вырастить из нежного существа жестокого агрессора «поможет» рукоприкладство. Если не хотите неосознанно воспитать драчуна или домашнего тирана – забудьте шлепках и подзатыльниках.

Даже иронический упрёк со стороны родителя способен уничтожить самооценку ребёнка. В то время, как вам покажется, что вы просто по-доброму подшутили, на самом деле вы вполне можете надолго поселить в неопытной голове обиду. Как минимум, ваш сарказм скорее всего просто не поймут.

«Над детьми вообще лучше не шутить. Говорите с ними честно и открыто, но при этом мягко. Ребенок должен знать, что мама и папа — это «безопасное место», в котором он чувствует себя спокойно», - советует родителям медицинский портал «Доктор Питер».