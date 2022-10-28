Названы причины тяги молодых мужчин к женщинам постарше

Некоторые мужчины выбирают для секса женщин постарше, так как считают их более искушенными. Других привлекает возможность перенять их мастерство.

Причины тяги молодых мужчин к взрослым дамам раскрыла секс-коуч Евгения Морозова. Она заявила, что среди мужчин бытует мнение об опытности взрослых женщин. Это закладывает в голове понимание, что они знают, как вести себя в постели, и половой контакт будет страстным и хорошим.

Морозова обратила внимание на то, что в порно популярны видео с женской доминацией - любимой секс-фантазией мужчин. В таких фильмах в главной роли выступает властная и горячая женщина, которая годится парню в матери.

Некоторые молодые люди хотят близости со зрелой женщиной, считая, что тем самым они выйдут на новый уровень обольщения.

Других привлекает отсутствие истерик и скандалов, так как обе стороны понимают: смысл их отношений – секс.

Что важно, женщины постарше ответственны в вопросах контрацепции, отмечает сексолог, и молодой любовник для них не цель, поэтому они не спешат выходить за него замуж.

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