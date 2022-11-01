Названы последствия систематического недосыпания

Если систематически недосыпать, у человека увеличится частота депрессий и повысится тревожность. Тучным людям из-за плохого сна грозит риск инсультов.

Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, прерывистый и неглубокий сон приводит к учащению сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшению течения гипертонических проблем.

Из-за отсутствия полноценного сна страдает иммунитет: организм более подвержен вирусам и простудам.

Хухрев объяснил, что смысл сна – обнулить негатив за прошедший день. В этом состоянии человек расслабляется и сбрасывает мышечный зажим. Некоторые гормоны, например, соматотропин, вырабатываются только в глубокой фазе сна.

Врач указал, что при нарушении продолжительности сна и его глубины человек будет невыспавшимся и неотдохнувшим, хотя состояние покоя и отдыха должно приносить чувства освежения.

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