Названы отбивающие желание к сексу болезни. И это не гормональный сбой или урология

Пониженное либидо часто сравнивают с урологическими заболеваниями или гормональным сбоем. Но это не всегда так. Об отсутствии тяги к сексу могут говорить серьезные заболевания, предупредила акушер-гинеколог Мария Селихова.

По ее словам, либидо снижается из-за опущения стенок влагалища, отсутствия овуляции продолжительное время, бесплодии. Также это может указывать на анемию и недостаточное количество витамина D в организме. Среди причин врач назвала и осложнения после заболеваний вирусного характера, интоксикацию организма или токсикоинфекцию.

Специалист добавила, что эмоциональная составляющая играет огромную роль. Усталость или обида на партнера понижает уровень либидо.