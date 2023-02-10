Названы основные характеристики женщин-серийных убийц

Серийный убийца – человек, не ищущий материальных выгод от своего страшного занятия. В основе ужасающего хобби лежит, как правило, обида, психопатически растиражированная на ту или иную категорию граждан.

Психологи из Пенсильванского университета США попытались составить некий собирательный портрет женщин, ставших на путь методичной расправы с ни в чем не повинными обывателями. 27 тематических исследований, опирающихся на данные статистики, объединены в единую книгу.

Как выяснилось, женщины-убийцы чаще, чем мужчины-маньяки выбирают объекты среди своих приятелей. Причем в два раза чаще, чем мужчины, расправляются со своими возлюбленными.

Другой важный критерий – физическая немощь потенциальной жертвы. Чаще выбирается больной, ребенок или пожилой человек.

Женщина – серийный убийца, это, как правило, христианка, имеющая средний (или выше среднего) интеллект. Е 20-30 лет, она привлекательна. И в 39% случаев имеет медицинское образование или опыт медицинской сестры милосердия.