Названы необычные места в доме и сценарии для горячего секса

Для возвращения страсти в отношения можно заняться сексом в ванне, будучи в нижнем белье, или предаться утехам на кухне, попробовав ролевую игру в меню. Необычные места для незабываемого секса назвала эксперт Аликс Фокс.

В случае, если вы находитесь в двухэтажном доме, девушка может попросить партнера подождать наверху, пока надевает короткую юбку и чулки. Далее она медленно поднимется по ступенькам, дразня мужчину. Главное сделать так, чтобы партнер не дотронулся до женщины, пока она идет наверх. Такой сценарий можно адаптировать для обычной квартиры.

Еще одно место для незабываемой близости – ванна. Зеркала, теплый воздух и вода создадут особую атмосферу. Для усиления романтики можно добавить свечи. Эксперт советует оказаться в воде в нижнем белье, чтобы она прилипла к телу, подчеркнув женские изгибы.

Третье место для горячего секса – диван в гостиной. Оно идеально подходит для позы «Ложка». Здесь можно использовать мебель, ковры, а также заниматься сексом под любимый сериал. Если девушка посадит любовника на диван, то сведет его с ума, раздеваясь за дверью и свешивая нижнее белье.

В качестве необычного места для секса эксперт назвала кухню, где есть фрукты, кубики льда, а также рабочие поверхности, которые подойдут, чтобы партнер доставил вам удовольствие. Фокс предложила ролевую игру в меню, где один из партнеров – требовательный посетитель, а другой – официант, удовлетворяющий его потребности. Для любителей связывания подойдет пищевая пленка: в ней будет удобнее, чем в наручниках.

За пределами квартиры можно заняться сексом на заднем сиденье автомобиля. Интим в машине заставит сердце бешено биться, уверена сексолог.

ФОТО: Freepik.com