Названы главные ошибки при длительном половом воздержании

Сексолог предупредил: отсутствие половой жизни в классическом понимании не полезно для организма. Активная эротика нужна, и с психосоматической, и с физиологической стороны.

Откровения актрисы Екатерины Вилковой о своем с супругом годичном половом воздержании перед вступлением в брак (муж Кати, актер Илья Любимов имеет богословское образование и в свободное от съемок время служит пономарем в храме) привлекло внимание не только подписчиков, но и медиков.

Известный сексолог Евгений Кульгавчук напомнил, что окситоцин, дофамин и серотонин – неизменные биологические спутники физиологической любви – позволяют терять голову и ощущать людей счастливыми.

Проверку чувств на прочность через длительное воздержание врач советует сочетать с эротическими проявлениями нежности. С тем, чтобы долгая пауза не сыграла с партнерами злую шутку, превратив их отношения в братско-сестринские.

Кроме того, сексолог считает возможным и даже полезным для партнеров время от времени доводить себя до оргазмической разрядки не классическим способом.