Названо точное время в сутках, когда люди нервничают больше всего

Стресс – это некий комплекс негативных эмоций, который может застигнуть нас абсолютно в любой момент.

Именно эта непредсказуемость побудила учёных Соединённого Королевства заняться пристальным изучением вопроса его происхождения.

Научные исследования, длившиеся почти шесть лет, помогли определить время суток, когда наибольшее количество людей испытывают раздражение.

Опрос нескольких тысяч человек выдал удивительный результат: чаще всего люди стрессуют около половины восьмого утра. При этом, сообщается, что пик стресса у женщин наступает немного раньше.

Судя по всему, происходит это из-за того, что зачастую именно они встают первыми, чтобы привести себя в порядок перед выходом на работу и собрать детей в школу.

Как сообщает портал «Доктор Питер», дополнительная статистика исследования позволяет заключить, что абсолютное большинство людей испытывают приблизительно одинаковые по эмоциональному негативу чувства когда: