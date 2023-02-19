Назван «тревожный звоночек» рака пищевода, появляющийся во время еды

Специалисты назвали «тревожный звоночек», указывающий на рак пищевода и появляющийся с употреблением еды. Речь идет о дисфагии — трудности с глотанием.

По словам врачей из Онкологического центра Моффитта, человек чувствует, что у него будто застряла еда в горле. Это может возникать и только с определенными продуктами или жидкостью.

Дело в том, что опухоль растёт, и возникает сужение пищевода. Данный признак создает ограничение для прохождения пищи и может возникнуть удушье или неспособность глотать.

Также у пациентов наблюдается изжога, отрыжка, расстройство желудка, непроходящий кашель, по края веса, боль в горле и отсутствие энергии.