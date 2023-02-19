16:22, 19 февраля 2023
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Назван «тревожный звоночек» рака пищевода, появляющийся во время еды
Появляется во время еды: раскрыт первый признак рака пищевода .
Фото: freepik
Специалисты назвали «тревожный звоночек», указывающий на рак пищевода и появляющийся с употреблением еды. Речь идет о дисфагии — трудности с глотанием.
По словам врачей из Онкологического центра Моффитта, человек чувствует, что у него будто застряла еда в горле. Это может возникать и только с определенными продуктами или жидкостью.
Дело в том, что опухоль растёт, и возникает сужение пищевода. Данный признак создает ограничение для прохождения пищи и может возникнуть удушье или неспособность глотать.
Также у пациентов наблюдается изжога, отрыжка, расстройство желудка, непроходящий кашель, по края веса, боль в горле и отсутствие энергии.