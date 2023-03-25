Назван час для сна, чтобы быть здоровым

Нейробиолог Эндрю Хуберман из Стэнфордского университета рассказал, что если человек наблюдает у себя упадок сил в три часа дня, значит наилучший период для сна между 21:00 и 22:00. С таким режимом человек уже в 5-6 утра встанет и будет энергичен.

В свою очередь, исследователи из Великобритании обнаружили, что ложиться спать рекомендовано в 22:00 или 23:00. Дело в том, что отход ко сну к полуночи может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые допускают, что точное время отхода ко сну может отличаться у разных людей. Однако важно спать 7-8 часов и соблюдать режим.