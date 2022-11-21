Наггетсы и пельмени: чем теперь кормят детей в московских школах

С начала нового учебного года в школах Москвы ввели новое меню. Его составили детские диетологи совместно с родителями учеников в соответствии с вкусовыми предпочтениями детей.

Теперь школьникам в столовых предоставляется на выбор 11 вариантов первых блюд. Среди них суп с красной рыбой, борщ, солянка, минестроне.

Также меню пополнилось наггетсами, пельменями, фишболами и митболами.

Отмечается, что в соответствии с обновленным меню дети будут сами решать, добавлять ли им сахар в напиток и лимон в чай.

Всего рацион школьников пополнился на девять видов основных блюд и пять видов гарниров. Стоимость одного такого обеда составляет 168 рублей. А льготники могут получать его бесплатно.

В Роспортебнадзоре сообщили, что после смены школьного меню жалобы на еду сократились втрое, а дети стали чаще посещать столовую.

Ранее врач-диетолог раскрыл секреты идеального гарнира, который может помочь не только похудеть, но и наладить работу всего человеческого организма.