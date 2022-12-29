Мужчина отсудил у врача 65 тысяч евро за случайно отрезанный половой орган

Тридцатилетнему французу и отцу двоих детей диагностировали коварное заболевание - карцинома.

К счастью, современная медицина научилась справляться с такими недугами, и мужчину положили на операцию.

К сожалению, хирург, работающий с ним, принял опрометчивое решение самостоятельно лишить несчастного его детородного органа, при этом предварительно не поставив в известность ни самого больного, ни его родственников.

Ужасу отошедшего от наркоза пациента не было предела. Разочарование от утраты достоинства очень быстро перешло в ярость, а сама история – в юридическое поле.

Адвокаты пострадавшего (а иначе он просто отказывался себя называть) затребовали ни много, ни мало €1 000 000 с больницы, однако суд, хоть и отклонил иск, вошел в положение, и скостил сумму до €65 000.

С точки зрения стороны защиты, этих денег вполне может хватить на установку недостающего органа, или, во всяком случае, достойного ему аналога.

Сам француз с решением суда категорически не согласен.

Видимо, жизнь все-таки оказалась ему менее нужной, чем мужское достоинство.