Можно ли «умереть от испуга»: мнение кардиолога

«Ты меня до инфаркта доведешь!» За этой маминой фразой знакомой непоседам с раннего детства кроется реальная проблема.

Заработать инфаркт от внезапного и сильного приступа страха действительно можно.

А смертность от некроза сердечной мышцы до сих пор достаточно велика, особенно в первую неделю после приступа.

И все же здоровый человек от резкой смены настроения – с позитивной на негативную – в больнице не окажется.

Издание «Доктор Питер» приводит мнение кардиолога Алексея Жито относительно воздействия приступа страха на сердечную мышцу.

«В зоне риска находятся в первую очередь те пациенты, у которых имеются различные патологии сердца или другие сопутствующие заболевания. При сильном испуге повышается частота сердечных сокращений, увеличивается пульс, а сердцу требуется больше кислорода. Если в этот момент сосуды забиты или у напугавшегося человека имеется другое состояние, например анемия, то вполне возможен инфаркт миокарда», - считает Алексей Жито.

Специалист также называет первые симптомы инфаркта миокарда, при появлении которых следует немедленно обращаться к врачу: чувство сжатия в груди, одышка и затрудненное дыхание, внезапные боли в области живота, сильная головная боль, повышенная тревовжность.