21:45, 25 октября 2022
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Методики будущего: поедание песка спасает от ожирения
В богатой песчаными пустынями Австралии предложили использовать пористый кремнезем для расщепления жиров в организме.
Эксперимент проводился на искусственном имитаторе человеческого желудка после приема пищи, - сообщает журнал Pharmaceutics.
В машину вводили частицы оксида кремни и фиксировали темпы переваривания жирных кислот и крахмала.
Попутно замеряли оптимальный размер самих песчаных частиц.
Изучив поведение модели, ученые выяснили, что песчинки размером в 6 – 10 нанометров и в самом деле способны улучшать пищеварительные процессы и, в теории, приводить к снижению веса человека.
ФОТО: https://ru.freepik.com/
Источник:https://www.gazeta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: