Методики будущего: поедание песка спасает от ожирения

В богатой песчаными пустынями Австралии предложили использовать пористый кремнезем для расщепления жиров в организме.

Эксперимент проводился на искусственном имитаторе человеческого желудка после приема пищи, - сообщает журнал Pharmaceutics.

В машину вводили частицы оксида кремни и фиксировали темпы переваривания жирных кислот и крахмала.

Попутно замеряли оптимальный размер самих песчаных частиц.

Изучив поведение модели, ученые выяснили, что песчинки размером в 6 – 10 нанометров и в самом деле способны улучшать пищеварительные процессы и, в теории, приводить к снижению веса человека.

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