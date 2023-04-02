«Мертвый жук»: как согнать жир с живота и талии

Фитнес-тренер Алиона Хильт поделилась эффективным упражнением, для которого нужен лишь коврик и мотивация.

Оказывается, с помощью упражнения «мертвый жук» можно проработать все группы мышц, особенно мышцы кора, являющиеся фундаментом в строительстве нашего тела. Благодаря проработке глубокой поперечной, прямой и косых мышц живота уходят лишние килограммы.

Специалист добавила, что в упражнении хорошо прорабатываются средние и малые мышцы ягодиц, внутренняя и задняя части бедра.

Чтобы сделать «мертвого жука», необходимо лечь на спину, вытянуть ноги и руки, а затем поднять ноги, согнутые в коленях под углом 90 градусов. Также нужно поднять руки вверх, будто поза изображает перевернутого жука.

Далее нужно опускать правую ногу вниз, пока пятка не коснется пола, и одновременно опускать на пол за голову левую руку. После этого необходимо вернуть руку и ногу в исходное положение и повторить движение с левой ногой и правой рукой.