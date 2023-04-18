Медики выявили 2 вида мужских половых органов во время эрекции

Не вполне обычное исследование завершили испанские медики Университетской клиники Пуэрта-дель-Сур. Они измеряли длину и обхват мужских половых органов как в свободном, так и в эрегированном состоянии.

Как и следовало ожидать, у тех представителей сильного пола, которые могут похвастать длинными пенисами, в возбужденном состоянии детородные органы также увеличиваются пропорционально своим изначальным размерам.

Любопытно другое: оказывается все испытуемые (а их в клинике было более двухсот) так или иначе могут быть поделены на две группы. Мужчины с пенисами порядка 8,8 см и мужчины с пенисами около 11,3 см. При эрекции 8-сантиметровые органы увеличиваются всего на 31%, 11-сантиметровые - более чем на 51%.

Никаких выводов, связанных с уровнем либидо или степенью удовлетворенности партнерш от близости с представителями первой или второй групп, испанские медки не представили. Они подчеркнули, что вплотную заинтересоваться полученными выводами могут врачи-хирурги при проведении плановых операций в урологических клиниках.