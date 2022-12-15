17:08, 15 декабря 2022
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Медики предупредили о смертельной опасности храпа
Чем опасен храп во сне, и что с ним делать.
Мало кто из нас храпит с детства. Это проблема возникает с возрастом, из-за воспаления слизистой, искривления носовой перегородки или перенесенного гипертрофического ринита.
- Сужение верхних дыхательных путей, приводящее к неприятным звукам во время сна, в конечном итоге приводит к регулярному кислородному голоданию, - предупреждает отоларинголог Людмила Елизарова.
Отсюда весьма неприятные последствия: повышение артериального давления, гипертрофия сердца.
А популярный у россиян телеведущий Александр Мясников и вовсе связал храп с повышением уровня сахара и с понижением мужской потенции.
Кое-кто уже побежал записываться к хирургу.
Увы, снова расширить верхние дыхательные органы можно только при помощи операции.