Медики предупредили о смертельной опасности храпа

Чем опасен храп во сне, и что с ним делать.

Мало кто из нас храпит с детства. Это проблема возникает с возрастом, из-за воспаления слизистой, искривления носовой перегородки или перенесенного гипертрофического ринита.

Сужение верхних дыхательных путей, приводящее к неприятным звукам во время сна, в конечном итоге приводит к регулярному кислородному голоданию, - предупреждает отоларинголог Людмила Елизарова.

Отсюда весьма неприятные последствия: повышение артериального давления, гипертрофия сердца.

А популярный у россиян телеведущий Александр Мясников и вовсе связал храп с повышением уровня сахара и с понижением мужской потенции.

Кое-кто уже побежал записываться к хирургу.

Увы, снова расширить верхние дыхательные органы можно только при помощи операции.