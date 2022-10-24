Медики назвали срок беременности, на котором легче всего бросить курить

Между 5 и 10 неделями организм матери сам начинает отторгать никотин.

В школе Northwestern Medicine при Северо-западном чикагском университете завершился эксперимент по выявлению реакции организма беременных на курение.

В эксперименте приняли участие около 400 курящих молодых американок. Врачи отучали их от пагубной привычки, тщательно фиксируя малейшие изменения, как в поведении беременных, так и в процессах, происходящих в их крови.

Оказалось, что, начиная с 5 недели созревания плода, в организме происходит повышение уровня хронического гонадотропина (ХГЧ). Именно в это время все участницы эксперимента спокойнее всего переносили отсутствие сигарет.

Врачи сделали вывод, что их организм начал протестовать против внешних токсинов. Так продолжалось еще пять недель, после чего биологический процесс сходил на нет.

«Если вы ждете ребенка и действительно хотите бросить курить, делайте это после пятой недели», - советуют врачи.

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