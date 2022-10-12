Медики назвали продукты, значительно уменьшающие менструальную боль

Медики составили список продуктов, уменьшающих и усиливающих боли во время менструации.

На очередной ежегодной международной конференции Североамериканского общества менопаузы (NAMS) представителей более чем пятидесяти стран мира впечатлил доклад, сделанный медиками Темпльского университета (г. Филадельфия, штат Пенсильвания).

Исследователи доказали, что ряд продуктов способствует усилению менструальных болей, но есть и такие, что способны эту боль минимизировать.

Оказывается, все дело в дисбалансе между омега-6 и омега-3 жирными кислотами. Боль возникает из-за сокращения матки от действия физиологически активных веществ простагландинов.

Простагландины, вырабатывающиеся из продуктов животного происхождения (омега-6). Человеку они нужны, однако их переизбыток провоцирует воспалительные реакции.

Также медики предлагают женщинам в трудные дни употреблять в пищу те продукты, в которых больше омега-3,от этого выработка простагландинов уменьшится и боли поутихнут.

Ниже следует список продуктов, более желательный к употреблению во время менструаций.

Тунец Лосось Овощи Фрукты Сардины Устрицы Грецкие орехи Льняное семя Оливковое масло.

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