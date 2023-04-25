Медики бьют тревогу: землю накрыла мощная магнитная буря

Самая мощная за последнее время магнитная буря обрушилась на Землю. Ее уровень по шкале Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) определен как G4 – очень сильная. Следующий уровень G5 – уже экстремальный, выше не бывает.

Американские ученые давно установили взаимосвязь магнитных бурь с уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Причем до сих пор остается загадкой, что конкретно в нашем организме не выдерживает разрушительной силы таких бурь. Скорее всего, по мнению медиков, отказывает вегетативная нервная система, ответственная за состояние кровеносных сосудов и выработку гормонов. Так или иначе, в зоне особого риска оказываются именно сердечники.

Статистика тревожная: в годы высокой солнечной активности смертность от инфаркта миокарда повышается в среднем на 5 процентов. У людей с острым коронарным синдромом, совпавшим по времени с магнитной бурей, смертность увеличивалась в 1,6 раза.

Можно ли что-то противопоставить G4?

kp.ru приводит советы врача-терапевта Надежды Капнинской и профессора-кардиолога Филиппа Копылова. Гипертоникам в разгар магнитной бури эксперты рекомендует, помимо обычных препаратов от давления, пить также валидол.

Если тонометр показывает более 140 на 90, надо обратиться к врачу. Можно позвонить в скорую помощь: консультант подскажет, какой препарат вам лучше принять для снижения давления.

Каждому, у кого есть проблемы со здоровьем, в эти дни лучше по возможности снизить умственные и физические нагрузки, больше спать, а также ограничить употребление спиртного. А еще – вместо кофе и крепкого черного чая перейти на зеленый чай или настои на чабреце и ромашки.