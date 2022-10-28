Марс развернется в обратное движение и будет пять месяцев влиять на людей

Марс 30 октября развернется в обратное движение и начнет ретроградить на протяжении пяти месяцев. Люди до весны будут чувствовать его влияние: испытывать раздражительность, ссориться, получать травмы и сталкиваться с препятствиями, помехами и преградами.

Об этом рассказала астролог Елена Соболева. По ее словам, простым этот период точно не будет, так как Марс – самый яркий скандалист и агрессор Солнечной системы.

Спрогнозировать влияние ретроградного Марса очень легко – достаточно вспомнить события сентября-октября 2022 года. В период ретроградности они будут повторяться, и если первые месяцы осени были удачными, переживать не стоит. Если же вы сталкивались с неприятностями, во всё это придется окунуться еще раз.

Осторожными надо быть людям, рожденным с 28 мая по 19 июня, с 29 ноября по 20 декабря, с 30 августа по 21 сентября и с 26 февраля по 19 марта. Они могут столкнуться со старыми задачами, решить которые окажется непросто.

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