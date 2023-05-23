«Ложка» и «Беззаботная наездница»: пять поз в сексе идеально подходят для пожилых

Эксперт по отношениям Паулина Теннер назвала пять поз в сексе, которые идеально подходят для пожилых людей. К ним, в частности, относится позиция «Миссионер».

По словам эксперта, она обеспечивает глубокую связь с партнером. Позу можно усовершенствовать, если женщина ляжет ближе к краю кровати или поднимет ноги вверх на грудь мужчины.

Вторая удобная для людей в возрасте поза – это «Ложка». В данном случае мужчина может менять угол наклона женского таза и «настраивать» таким образом глубину проникновения.

Теннер также указала на удобство позы «69» и посоветовала пожилым любовникам лежать на боку, пишет издание Metro.

Четвертая поза – собачий стиль - позволяет заниматься сексом, даже если мужчина сидит в инвалидной коляске. В качестве альтернативы можно использовать позицию стоя.

Пятый вариант – поза «Беззаботная наездница», когда женщина находится сверху, сидя на коленях. Для удобства она может упереться руками на мужские ноги.

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