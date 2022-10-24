Лечащий чуть ли не ото всего «Корвалол» может вызывать сильную зависимость

Популярное лекарство «Корвалол», которое применяют при лечении сердца, нервов, спазмов органов ЖКТ, бессоннице и раздражительности, похмелье, может вызывать серьезную зависимость. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Зяблова.

Медик объяснила, что содержащийся в препарате фенобарбитал накапливается в организме. Человек начинает привыкать к препарату и повышать дозировку для эффективности его действия. Резко убрав «Корвалол», пациент может почувствовать «синдром отмены».

Кроме того, при приеме данного препарата не рекомендуется садиться за руль. «Корвалол» вызывает расслабление, а также снижение скорости реакции и концентрации.

Еще два «минуса» лекарства заключаются в том, что передозировка опасна для почек, а прием препарата вместе с алкоголем может привести к побочным эффектам.

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