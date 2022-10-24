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PASSION-ЗДОРОВЬЕ
14:50, 24 октября 2022
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Лечащий чуть ли не ото всего «Корвалол» может вызывать сильную зависимость

Лечащий чуть ли не ото всего «Корвалол» может вызывать сильную зависимость

Популярное лекарство «Корвалол», которое применяют при лечении сердца, нервов, спазмов органов ЖКТ, бессоннице и раздражительности, похмелье, может вызывать серьезную зависимость. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Зяблова.

Медик объяснила, что содержащийся в препарате фенобарбитал накапливается в организме. Человек начинает привыкать к препарату и повышать дозировку для эффективности его действия. Резко убрав «Корвалол», пациент может почувствовать «синдром отмены».

Кроме того, при приеме данного препарата не рекомендуется садиться за руль. «Корвалол» вызывает расслабление, а также снижение скорости реакции и концентрации.

Еще два «минуса» лекарства заключаются в том, что передозировка опасна для почек, а прием препарата вместе с алкоголем может привести к побочным эффектам.

ФОТО: Freepik.com

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