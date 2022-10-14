Куриные яйца могут стать причиной аутоиммунных заболеваний

Автор анти-стресс тренингов, эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал о неоднозначном воздействии куриных яиц на здоровье человека.

По словам эксперта, лецитин, содержащийся в составе яичного желтка, вполне может оказать на организм негативное воздействие.

Кроме того, в случаях, когда микробный баланс внутри кишечника нарушен, бактерии легко могут превратить лецитин в вещество, повышающее риски сердечно-сосудистых заболеваний, триметиламиноксид (ТМАО).

Также, по данным последних исследований, от 20 до 50 % россиян вполне имеют аллергическую реакцию на желток, белок или даже на пленку, находящуюся между скорлупой и яйцом.

Поляков предупреждает, что аллергия проявляется как в виде отеков, так и, например, через нарушение эмоционального состояния, синдрома хронической усталости или других аутоиммунных заболеваний.

Passion.ru советует всё употреблять в меру – тогда не будет никакого вреда.

Полностью исключать из рациона тот или иной продукт следует только в случае присутствие на него открытых аллергических реакций.

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