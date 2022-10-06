Кто здесь? Признанная наукой гипотеза о болезни Альцгеймера оказалась ошибкой

В Калифорнийском университете получили доказательства того, что главная гипотеза развития болезни Альцгеймера, сначала официально признанная наукой, оказалась неверна по причине признаков фальсификации в работе, лежащей в ее основе.

Изначально считалось, что симптомы возникают из-за накопления бляшек в головном мозге. Однако в новом исследовании, которое проводилось в течение трех лет, выяснилось, что бляшки не влияют на этот процесс.

Авторы предполагают, что когнитивные нарушения появляются из-за того, что белки-амилоиды теряют свои функции при образовании бляшек. При этом возникает дефицит растворимых «нормальных» амилоидов, необходимых для работы мозга.

На данном этапе идет завершение исследования.