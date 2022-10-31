Кому категорически нельзя есть тыкву на Хэллоуин

Кого на самом деле напугает тыква в Хэллоуин?

Фонарик из полой тыквы – непременный атрибут праздника. Но вот есть тыквенную мякоть стоит далеко не всем.

В тыкве куча витаминов, микроэлементов, фосфора, пектина и других, не менее важных и полезных для организма веществ.

Из-за наличия в ее составе аскорбиновой кислоты, тыкву рекомендуют добавлять в салаты поздней осенью и зимой, когда наш иммунитет испытывает особые нагрузки.

Однако, - напоминает диетолог Анна Грэйс, - у символа хэллоуина есть один существенный недостаток: ее гликемический индекс, отражающий влияние углеводородов на уровень в нашей крови сахара, равен 75.

Многовато, и прежде всего для диабетиков.

Кроме того, тыква противопоказана при камнях в почках, панкреатите, воспалениях желудочно-кишечного тракта и гастрите.

Праздник наносу.

Не испортите его, напугав себя и других внезапным приступом.

ФОТО: https://ru.freepik.com/