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ЗДОРОВЬЕ
20:18, 28 февраля 2023
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Клиники Германии и США перестают обслуживать российских пациентов

Российские пациенты столкнулись с массовыми отказами на лечение в зарубежных клиниках.

Издание «Медвесник», а также сервисы TopMedClinic и «Клиники Германии», специализирующиеся на отправке россиян в лечебные учреждения Западной Европы и Америки, бьют тревогу.

Из неформального общения со своими зарубежными партнерами им стало известно о фактическом бойкотировании медучреждениями Германии и США обращений пациентов из РФ.

  • Официально вам не откажут, - предупреждает неназванный источник в одной из топовых клиник Германии, – однко процедура оформления будет такой, что пациент из России к нам не поедет.

Портал РБК сообщает, что медицинские учреждения перестали печатать бланки на русском языке, изъяли из картотек соответствующие формуляры и убрали из штата русскоговорящих менеджеров.

Единственный способ отправиться сегодня на лечение в Германию – самостоятельно отыскать немецкое медицинское агентство в том городе, где расположена интересующая вас клиника.

Кроме того, придется убедить операторов оказать вам платную услугу по оформлению полиса. По сведениям издания «Медвесник», стоимость такой услуги составляет порядка 750 евро.

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