13:05, 11 декабря 2022
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«Хватай куски пожирней да послаще»: Гинзбург назвал проблему пищевого инстинкта
Врач-диетолог Михаил Гинзбур рассказал о важной проблеме пищевого инстинкта. Дело в том, что мы живем в эпоху изобилия питания.
Раньше люди существовали в условиях ограничений. Кто не успел, тот остался голодным. Цель была одна – «хватай куски пожирней да послаще, чтобы пережить голод и выжить». Являясь их потомками, человек инстинктивно чувствует тягу к еде. В этом страхе он вырабатывает пищевую зависимость, которую потом лечит диетолог или в худших ситуациях психиатр.
Гинзбург подчеркнул, что зависимость есть у каждого к воде, воздуху, пище. Это нормально, но требует грамотного обращения. Вредной еды так таковой нет, вредит именно количество, объяснил врач.
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Источник фото:freepik
Источник:Мослента
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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