«Хватай куски пожирней да послаще»: Гинзбург назвал проблему пищевого инстинкта

Врач-диетолог Михаил Гинзбур рассказал о важной проблеме пищевого инстинкта. Дело в том, что мы живем в эпоху изобилия питания.

Раньше люди существовали в условиях ограничений. Кто не успел, тот остался голодным. Цель была одна – «хватай куски пожирней да послаще, чтобы пережить голод и выжить». Являясь их потомками, человек инстинктивно чувствует тягу к еде. В этом страхе он вырабатывает пищевую зависимость, которую потом лечит диетолог или в худших ситуациях психиатр.

Гинзбург подчеркнул, что зависимость есть у каждого к воде, воздуху, пище. Это нормально, но требует грамотного обращения. Вредной еды так таковой нет, вредит именно количество, объяснил врач.

Ранее мы писали о свойствах моркови, помогающих похудеть и предотвратить рак.