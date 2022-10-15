Храп с летальным исходом во сне: о чем следует знать?

Отоларинголог Ольга Мальченко предупредила, что храп нельзя недооценивать. По статистике симптом стоит в ряду главных причин смерти во сне.

Как объяснила врач, при храпе повышается артериальное и внутричерепное давление. Кроме того, человек чувствует сонливость на протяжении всего дня и пониженный уровень работоспособности. Наличие тяжелых проблем с храпом может привести человека к остановке дыхания и смертельному исходу.

Мальченко добавила, что храп может указывать на нарушения в носовой или ротовой полости, образование полипов или кист.

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