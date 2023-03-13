Каждая шестая крыса в Нью-Йорке заражена COVID-19

Биологи университета Миссури провели первое в США профильное исследование о распространении SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19) среди крыс. Для эксперимента был выбран Нью-Йорк – в этом городе обитает около 8 млн диких крыс.

Заручившись поддержкой местных властей, ученые провели серию отловов крыс в канализационных системах Бруклина.

Биологам удалось поймать и обработать в лаборатории 79 животных. У 13 из них был диагностирован смертельно опасный вирус.

В настоящее время по сточным канавам, помойкам и трубопроводам мегаполиса свободно перемещается более миллиона инфицированных крыс.

Грызуны, как и люди, оказались уязвимы и к многочисленным вариантам вируса. У них тоже поражаются верхние и нижние дыхательные пути.

Теперь перед учеными стоит задача определить, насколько COVID-19 циркулирует между самими животным и насколько его новые штаммы представляют угрозу для заражения людей.