Какие часто повторяемые слова смогут послужить причиной реальных неудач

Считается, что американец на вопрос «как дела», улыбнется и ответит «Fine!». Россиянин, напротив, скривится и пробормочет что-то вроде «да как тебе сказать…».

Так нельзя, - уверяют эзотерики, – слово материально, а если вы вдобавок, произносите его не машинально, а искренне, веря, что сказать о себе ничего хорошего невозможно – это самооговор.

Магия слов способна надолго загнать человека в черную полосу жизни.

Пятый канал, со ссылкой на Rsutе, приводит список проблем, вербализация которых опасна для говорящего.

Болезнь - своя, или родственника.

Смерть близкого человека.

Бедность.

Никогда не берите на себя ответственность за болезнь, смерть или собственную бедность.

Постоянные словесные жалобы на три эти темы особенно опасны.