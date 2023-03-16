22:20, 16 марта 2023
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Какие часто повторяемые слова смогут послужить причиной реальных неудач
Считается, что американец на вопрос «как дела», улыбнется и ответит «Fine!». Россиянин, напротив, скривится и пробормочет что-то вроде «да как тебе сказать…».
- Так нельзя, - уверяют эзотерики, – слово материально, а если вы вдобавок, произносите его не машинально, а искренне, веря, что сказать о себе ничего хорошего невозможно – это самооговор.
Магия слов способна надолго загнать человека в черную полосу жизни.
Пятый канал, со ссылкой на Rsutе, приводит список проблем, вербализация которых опасна для говорящего.
- Болезнь - своя, или родственника.
- Смерть близкого человека.
- Бедность.
Никогда не берите на себя ответственность за болезнь, смерть или собственную бедность.
Постоянные словесные жалобы на три эти темы особенно опасны.