Как выбрать вибратор, даже если никогда им не пользовались: советы от сексолога Гариповой
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Перед тем, как отправиться на поиски идеального вибратора, стоит честно задать себе несколько вопросов. От ответов и будет зависеть ваш выбор. Как выбрать вибратор под себя, чтобы он действительно был полезен и ни в коем случае не навредил, порталу «Страсти» рассказала сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова.
Для чего вам вибратор?
Прежде чем приступить к выбору вибратора, ответьте себе на три важных вопроса:
1. Для чего он вам нужен?
2. Какая у вас сейчас ситуация с партнерским оргазмом?
3. Как обстоят дела с женским здоровьем?
В большинстве случаев, если с партнерским оргазмом все отлично, вибратор выполняет роль помощника, ассистента. Запрос от женщины звучит так: «Как подобрать вибратор, чтобы он поддерживал оргазм с мужчиной, а не сбивал его?»
Если у вас большая киста (более 5 см) или большая миома и врач запрещает активный вагинальный секс, походы в баню, долгое лежание в ванной, то лучше воздержаться от использования вагинальных вибраторов, подходят только клитеральные варианты.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»
Бывают ситуации со здоровьем, когда вибромассажер становится незаменимой вещью для женщины. Речь о вагинизме - спазмировании мышц нижней трети и преддверия влагалища, когда возникает боль при любом проникновении во влагалище. Чем сильнее спазм, тем сложнее его расслабить, здесь на помощь и приходит получасовой массаж вибратором без достижения оргазма. Чаще вагинизм преследует бизнес-леди, у которых настолько сжаты мышцы от стресса, что начинаются проблемы с либидо и чувствительностью.
Как узнать, что мышцы спазмированы?
— у вас частые стрессы;
— чувствуете боль при введении члена или пальца;
— трещины по задней стенке влагалища;
— сухость влагалища.
Как подобрать вибратор?
Не стоит смотреть в сторону вибраторов, если вас беспокоит проблема с достижением оргазма с партнером, неважно вагинальным или клиторальным, и вы хотели бы это исправить. Исключение: когда партнер не против, чтобы вибраторы появились в вашей супружеской постели. Тогда гаджет выбирайте вместе, потому что мужчина может травмироваться от наличия «конкурента» в лице секс игрушки.
В случае, если вы с партнером оргазмируете долго, стабильно, постоянно и вам хочется разнообразия, тогда выбираете вибратор клиторальный, вагинальный или анальный в зависимости от предпочтений. Можно приобрести клитерально-вагинальный и отдельно анальный вариант.
В ситуации с вагинизмом при сильном спазме выбираем самый тонкий вибратор и аккуратно постепенно вводим с помощью большого количества лубриканта. Вставляем не полностью, до комфортного в настоящий момент состояния. Включаем и ждем пока мышцы не расслабятся, далее еще немного продвигаем, главное не торопиться. В более легком варианте, когда мышцы просто спазмированы, и стоит задача - снять средний тонус, используем обычный вагинальный вибратор, который хорошо облегает все мышцы, размер сродни половому члену.
Лилия Гарипова
Сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности»
Современные вибраторы с вакуумом или с воздухом, дают больше ярких ощущений. Экспертотметила, что, когда организм привыкнет к таким сильным стимуляторам, то перейти обратно, например, на куннилингус будет очень сложно, непривычно для организма. Но если вы не собираетесь возвращаться к партнеру или он не против, чтобы вибратор участвовал, тогда выбирайте любой гаджет в зависимости от предпочтений. В любом случае нужно пробовать разные модели.
«Перед покупкой обязательно руками проверьте вибрацию, чтобы она была приятной и довольно сильной. Вибратор должен быть широкий, чтобы плотно прилегать к мышцам. Рекомендуем водоустойчивый гаджет с зарядкой USB, сделанный из силикона», - заключила сексолог.