Как выбрать вибратор, даже если никогда им не пользовались: советы от сексолога Гариповой

Перед тем, как отправиться на поиски идеального вибратора, стоит честно задать себе несколько вопросов. От ответов и будет зависеть ваш выбор. Как выбрать вибратор под себя, чтобы он действительно был полезен и ни в коем случае не навредил, порталу «Страсти» рассказала сексолог, психотерапевт, член Международной Ассоциации сексологов, автор книги «Анатомия женственности» Лилия Гарипова.

Для чего вам вибратор?

Прежде чем приступить к выбору вибратора, ответьте себе на три важных вопроса:

1. Для чего он вам нужен?

2. Какая у вас сейчас ситуация с партнерским оргазмом?

3. Как обстоят дела с женским здоровьем?

В большинстве случаев, если с партнерским оргазмом все отлично, вибратор выполняет роль помощника, ассистента. Запрос от женщины звучит так: «Как подобрать вибратор, чтобы он поддерживал оргазм с мужчиной, а не сбивал его?»