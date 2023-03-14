Как вовремя распознать тромб: советы профессионала

Медики рассказали о трех главных симптомах тромбоза.

История, приключившаяся с Александром Розенбаумом в Красноярске, вновь показала: быстрая самодиагностика и своевременное обращение к врачу способны предотвратить страшный недуг.

Кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин напоминает: есть три основных типа тромбоза. И каждый имеет свои выраженные симптомы.

Самый распространенный:артериальный тромб возникает в сосудах головного мозга и провоцирует инсульт.

В этом случае, как правило, наблюдается асимметрия лица, либо частично отказывает одна из конечностей, нарушается речь.

Артериальный тромбоз в сосудах сердца угрожает инфарктом. Он сопровождается резкой болью в грудной клетке, одышкой и слабостью. При этом боль не проходит 10 и более минут.

Тромбоз легочной артерии менее диагностирован. Возникает общее недомогание, появляется резкая одышка, иногда сопровождаемая болью в груди.

Венозный тромбоз – это опухание конечности, ее покраснение. И – повышение температуры.

«В любом случае, - напоминает врач, - сгусток крови, блокирующий кровеносную систему, смертельно опасен. Без промедления вызывайте скорую».