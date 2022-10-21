Как употреблять рис с наименьшим риском для здоровья

Рис, который входит в привычный рацион россиянок, оказывается, не такой уж безвредный продукт. Крахмал в его составе в результате цепочки реакций рано или поздно приводит к диабету. Поэтому важно правильно употреблять риск, чтобы не навредить своему организму.

Диетолог Алексей Ковальков заявил, что обезопасить себя можно несколькими способами. Во-первых, не нужно ежедневно употреблять рис – этот продукт безвреден, если есть его один раз в месяц или раз в две недели.

Во-вторых, важно покупать рис с очень низким гликемическим индексом. Им обладают пропаренный рис, а также сорта басмати и рис для плова.

Людям с повышенным уровнем инсулина рекомендуется исключить рис из рациона.

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