Как удивить в постели мужчину за 50: эротический массаж и оральные ласки

Массаж не эрегированного члена

Массаж понадобится непосредственно перед половым актом, чтобы достичь эрекции. Выполнять его можно и после оргазма, когда члена снова можно касаться. Он идеален для повышения уверенности мужчины в своей эректильной функции и для спокойствия женщины, потому что она будет точно знать, как начать половой акт при отсутствии эрекции. Подобные практики помогают продлить сексуальную активность в паре.

Техника:

Правила массажа не эрегированного фаллоса: руки теплые, средство для массажа тоже, используем лубрикант на силиконовой основе или масло для интимного массажа, которое точно подходит вашему партнеру. Техники предназначены именно для не эрегированного фаллоса, если ситуация поменялась во время массажа, то переходите непосредственно к половому акту или оральным ласкам.

«Итак, половой член кладем на живот мужчины, важно помнить, что все движения выполняются от центра к периферии, так как наша задача спровоцировать прилив крови к половому члену. После того как вы положили член на живот, накройте его рукой и нанесите лубрикант на тыльную сторону руки. Очень важно нанести средство сначала на руку, чтобы оно согрелось, и затем другой рукой мы движемся, чтобы распределить уже теплое средство по половому члену», - рассказала сексолог.

Движение 1 - раскатывание члена по животу. Поставьте руку перпендикулярно половому органу. Центром ладошки движемся наверх, сначала одной рукой, потом второй, начинаем от корня члена. Повторяем так несколько раз.

Движение 2 - то же раскатывание, но руки лежат параллельно члену, и мы движемся плотно прилегая центром ладошки от корня до головки.

Движение 3 - растягивание мошонки и полового члена в разные стороны. Кладем руки на точку перехода от члена к мошонке, аккуратно тянем одну руку вниз, другую наверх, затем меняем руки - снова «растягиваем» мошонку и член вниз и наверх соответственно, и так выполняем несколько подходов.

Движение 4 - зубная паста - представьте, что перед вами тюбик с зубной пастой, из которого вам нужно выдавить остатки. Разместите зажим из двух пальцев на основании члена, затем другой рукой также сделайте зажим совсем рядом с первым, далее снова зажим первой рукой. Выполняйте такие «выдавливающие» движения от основания до головки.

Технику «Зубная паста» можно делать, зажимая член, как по передней и задней, с боковых поверхностей.

Оральные ласки и техника «Глубокое горло»

С возрастом оральные ласки играют важнейшую роль, так как помогают с легкостью довести мужчину до оргазма. На не эрегированный фаллос отлично работает техника «вакуум», когда мы «всасываем» головку, как будто бы пьем воду через трубочку. Ее можно также использовать и на эрегированный половой член, меняя плотность губ, делая их то мягкими и податливыми, то плотными.