Как похудеть с помощью снеговика

Зима – прекрасный способ привести себя в форму.

Для желающих хорошенько похудеть к лету глава департамента здравоохранения (правда внештатный) Андрей Тяжельников раздает бесплатные, но очень действенные советы.

Один из них – не пренебрегать возможностью развлекаться на свежем, пускай и зимнем, воздухе.

Эксперт рассчитал, что на лепку снеговика тратится по меньшей мере 300 кал, и это не считая проработки мышц, спины и рук.

Для более целеустремлённых подойдёт катание на лыжах, коньках или, в крайнем случае, игра в снежки.

Мало кто этом знает, но для похудения зимой подойдут совершенно любые поводы выбраться из дома, - заявляет Тяжельников, - даже поход в музей, или галерею обернётся для вас потерей как минимум 1 кг.

Дело в том, что на холодном воздухе организм работает в полную мощность, а значит - калории тоже тратятся быстрее.