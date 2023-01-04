15:06, 04 января 2023
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Как похудеть с помощью снеговика
Зима – прекрасный способ привести себя в форму.
Для желающих хорошенько похудеть к лету глава департамента здравоохранения (правда внештатный) Андрей Тяжельников раздает бесплатные, но очень действенные советы.
Один из них – не пренебрегать возможностью развлекаться на свежем, пускай и зимнем, воздухе.
Эксперт рассчитал, что на лепку снеговика тратится по меньшей мере 300 кал, и это не считая проработки мышц, спины и рук.
Для более целеустремлённых подойдёт катание на лыжах, коньках или, в крайнем случае, игра в снежки.
- Мало кто этом знает, но для похудения зимой подойдут совершенно любые поводы выбраться из дома, - заявляет Тяжельников, - даже поход в музей, или галерею обернётся для вас потерей как минимум 1 кг.
Дело в том, что на холодном воздухе организм работает в полную мощность, а значит - калории тоже тратятся быстрее.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://www.msk.kp.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#зима,