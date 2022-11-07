Как пережить лунное затмение, или что категорически нельзя делать 8 ноября

Полное лунное затмение случится в два часа дня по московскому времени 8 ноября 2022 года.

Космическое явление неизбежно проникнет в вашу эмоциональную жизнь и немного разбалансирует эмоциональные качели, хотя и не принесёт каких-то глобальных перемен.

Вероятность принятия эмоциональных (неосознанных) решений поднимется, так как острее будут чувствоваться обиды.

Может возникнуть соблазн начать потакать сокровенным желаниям. Не стоит этого делать, - уверяют астрологи.

8 ноября они предлагают особенно внимательно следить за режимом питания и питья, прибраться в доме (а еще лучше - в голове) и не побояться помедитировать перед сном.

Все это поможет совладать с собой и не пойти на поводу у космических тел.

А вот чего стоит избежать в ближайший вторник, так это садиться за руль, заключать важные сделки, отправляться в путешествия и пить крепленое.

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