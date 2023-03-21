«Безопасное место»: психолог рассказал, как вернуть утраченное спокойствие

ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Оно не обязательно появляется после перенесённых трагедий.

Зачастую, в наши дни следствием психоэмоционального расстройства служат накопленные негативные эмоции и постоянный стресс, связанный с повседневными делами, рабочим процессом.

В беседе с изданием Пятый канал психолог Яковлев уверяет: тревога и стресс — вполне естественная реакция на определенные жизненные ситуации. Более того, бывает, что именно эти два «друга» помогают нам справиться с крупными неприятностями.

Другое дело, что перманентный стресс не просто негативно сказывается на состоянии, а буквально «забирает» чувство счастья, превращая его в негатив.

«Мозг устроен так, что он имеет право отключать нам радости, если не помогают в работе», – комментирует механизм работы мозга психолог Яковлев.

Чтобы включить их обратно, Яковлев рекомендует использовать технику «Безопасное место».

Она позволяет на время переместиться в своих мыслях туда, где человек чувствует себя спокойно. Эта методика довольно проста и состоит из нескольких шагов:

Принять удобную позу, закрыть глаза, расслабить лицо и несколько раз глубоко вздохнуть.

С каждым новым вздохом фокусироваться на различных частях тела и хвалить их за помощь в повседневных делах.

Вспомнить или представить место, где тепло и уютно. Чем подробней будет картинка - тем лучше.

После выхода из медитативной практики, психолог рекомендует еще один метод избавления от накопившейся тревоги, который может помочь ослабить негативное влияние воспоминаний и ощутить счастье.

Способ заключается в плавном движении глаз вправо и влево. Упражнение позитивно влияет на эмоциональное состояние и при ежедневном повторении даст свой результат.