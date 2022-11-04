14:50, 04 ноября 2022
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Как есть мед, чтобы не навредить
Здоровому человеку достаточно употреблять по одной маленькой ложке меда в день. Об этом сообщил гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов.
Если мед высокого качества, он богат важными антиоксидантами. Не стоит забывать, что этот продукт содержит много калорий и углеводов.
Чрезмерное употребление меда приведет к проблемам с желудком. Десерт не рекомендуется принимать людям, страдающим запорами, - он ухудшит состояние.
Еще один «минус» продукта – способность вызывать вздутие живота и диарею. Как объяснил врач, данная проблема возникает из-за непереваривания сахара.
ФОТО: Freepik.com
Источник:Life.ru
Автор:Лилия КараеваТеги:
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