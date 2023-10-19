Как быстро справиться с похмельем: пять эффективных способов от врача Лебедева
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Похмелье — весьма болезненное состояние, которое возникает после неумеренного употребления спиртных напитков. И неудивительно, что многие люди ищут эффективный способ, чтобы побыстрее справиться с ним. Портал «Страсти» поговорил с ведущим экспертом, руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым и узнал, что может помочь избавиться от последствий вечеринки.
По сути, похмелье - это нормальная физиологическая реакция на токсическое действие продуктов распада этилового спирта в организме, в частности – ацетальдегида, уксусной и молочной кислот. В его основе – интоксикация (отравление), которая выражается в самых разнообразных физических симптомах в сочетании с психологическим дискомфортом.
Как избежать похмелья? Михаил Лебедев предложил радикальный способ и при этом самый простой – не пить спиртное вообще. Но далеко не все люди готовы принять это. Поэтому нужно постараться употреблять алкоголь разумно и «правильно». А это вполне возможно.
Количество имеет значение
Этанол (этиловый спирт) - основа абсолютно всех алкогольных напитков. Поэтому при их употреблении в умеренном количестве, этанол легко метаболизируется и выводится из организма без всяких последствий.
Чем меньше этилового спирта попадет в желудок, тем меньше вреда нанесут продукты его распада. То есть развитие похмелья и его интенсивность прямо пропорционально количеству выпитого. Поэтому нужно не выключать разум, умерить излишний энтузиазм и не превышать «нормальную» для вас дозу, контролируя количество выпитого.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Разновидности алкогольных напитков. Что выбрать?
В процессе производства различных спиртных напитков, при дистилляции и ферментации образуется не только этиловый спирт, но и другие химические соединения - конгенеры. Именно они обеспечивают различным напиткам характерный только им аромат и вкус. При этом некоторые конгенеры являются довольно токсичными веществами, например – сивушные масла, метиловый спирт, изопентанол, ацетальдегид. И выраженное похмелье в ряде случаев может быть обусловлено именно этими веществами. Конечно, случается это чаще всего при превышении разумной дозы выпитого.
В составе более темных напитков (бренди, коньяка, красного вина, тёмного рома, виски (особенно бурбона) и текилы) наибольшее количество конгенеров. А в белом вине, джине, граппе (чаче, шнапсе, самогоне), водке и пиве их содержание значительно меньше. Но сделав выбор, все равно не следует забывать о дозе.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как пить алкоголь «правильно»?
К употреблению спиртных напитков следует подготовиться. Возможно «потренировать» свою печень – ведь именно этому органу придется перерабатывать все, что вы в дальнейшем выпьете. Поэтому за час-полтора до застолья следует выпить рюмку водки или бокал пива. Результат такой мягкой «тренировки» следующий - печень начинает вырабатывать ферменты, нужные для расщепления алкоголя и организм становится готов эффективно перерабатывать алкоголь. И никогда не принимайте первую порцию спиртного на голодный желудок.
«Помните, что смешивание различных горячительных напитков значительно усиливает возможные отдаленные последствия их приема. Какими бы вкусными не были различные коктейли, с ними надо быть максимально осторожными. Да и чередовать различные виды спиртных напитков не стоит – следуйте принципу «не мешай». По примеру древних греков крепкие напитки целесообразно разбавлять соком или негазированной водой и потихоньку пить достаточно длительное время, без риска быстро опьянеть», - отметил эксперт.
Как правильно закусывать?
Известно, что жирная горячая пища замедляет всасывание алкоголя и не позволят быстро опьянеть. Это так, но употребление большого количества трудно усваиваемой жирной пищи в сочетании со спиртным – своего рода «двойной удар» и по печени, и по организму в целом. Поэтому защитят от похмелья более легкие закуски - нежирные мясо и рыба, овощи и салаты из них, винегрет, квашеная капуста, соленые огурцы. «Кстати водку хорошо закусывать квашеной капустой, в которой содержится много янтарной кислоты, способствующей нейтрализацию образующихся при метаболизме этанола токсических веществ», - поделился Михаил Лебедев.
Хорошей закуской могут быть фрукты и овощи. Но есть нюансы: при употреблении крепких напитков (водки) из-за высокого содержания пектина в яблоках и органических кислот в томатах усиливается негативное влияние этанола. А сладкие фрукты (виноград, арбуз, дыня) замедляют переработку этанола и могут усилить опьянение.
Что делать, если похмелье предотвратить не удалось?
Важно не бороться с отдельными симптомами, а ликвидировать непосредственные причины столь неприятного состояния - обезвоживание и интоксикацию. Но прежде всего следует хорошо поспать. Хоть качество сна алкоголь ухудшает, но достаточная продолжительность сна дает возможность оправиться «после вчерашнего».
Для восстановления водно-электролитного баланса можно использовать минеральную и обычную воду, травяной чай, натуральный квас и, конечно, главное народное средство – рассол (без добавления уксуса). Хорошо помогает бульон, мясной или куриный. Можно использовать и специальный препарат для восстановления электролитного баланса – регидрон (порошок для приготовления раствора).
Сбалансированный и полноценный завтрак также поможет вернуться к нормальной жизни, значительно смягчая все симптомы похмелья. Но не стоит есть тяжелую жирную пищу – это дополнительная нагрузка для печени. Также не стоит пить крепкий чай или кофе из-за возможного негативного влияния на сосуды.
В ряде случаев могут потребоваться и лекарства. При головной боли можно принять любое обезболивающее, для дополнительной дезинтоксикации можно использовать активированный уголь или энтеросорбент.
Затем очень неплохо принять душ. А вот от бани/сауны или горячей ванны следует отказаться, это слишком большая нагрузка на сердце, недопустимая в состоянии похмелья. Если появились силы, то после душа нужно немного прогуляться на свежем воздухе.
Лечить подобное подобным, опохмеляясь повторными дозами спиртного – абсолютно недопустимо. Это приводит к усилению интоксикации, а для людей с алкогольной зависимостью – прямой путь в запой. В тяжелых случаях похмельного синдрома, особенно у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, может потребоваться медицинская помощь. Не доводите до этого, будьте благоразумны. И помните, что безопасных доз алкоголя в принципе не бывает.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора