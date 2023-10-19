Как быстро справиться с похмельем: пять эффективных способов от врача Лебедева

Как пить алкоголь «правильно»?

К употреблению спиртных напитков следует подготовиться. Возможно «потренировать» свою печень – ведь именно этому органу придется перерабатывать все, что вы в дальнейшем выпьете. Поэтому за час-полтора до застолья следует выпить рюмку водки или бокал пива. Результат такой мягкой «тренировки» следующий - печень начинает вырабатывать ферменты, нужные для расщепления алкоголя и организм становится готов эффективно перерабатывать алкоголь. И никогда не принимайте первую порцию спиртного на голодный желудок.

«Помните, что смешивание различных горячительных напитков значительно усиливает возможные отдаленные последствия их приема. Какими бы вкусными не были различные коктейли, с ними надо быть максимально осторожными. Да и чередовать различные виды спиртных напитков не стоит – следуйте принципу «не мешай». По примеру древних греков крепкие напитки целесообразно разбавлять соком или негазированной водой и потихоньку пить достаточно длительное время, без риска быстро опьянеть», - отметил эксперт.

Как правильно закусывать?

Известно, что жирная горячая пища замедляет всасывание алкоголя и не позволят быстро опьянеть. Это так, но употребление большого количества трудно усваиваемой жирной пищи в сочетании со спиртным – своего рода «двойной удар» и по печени, и по организму в целом. Поэтому защитят от похмелья более легкие закуски - нежирные мясо и рыба, овощи и салаты из них, винегрет, квашеная капуста, соленые огурцы. «Кстати водку хорошо закусывать квашеной капустой, в которой содержится много янтарной кислоты, способствующей нейтрализацию образующихся при метаболизме этанола токсических веществ», - поделился Михаил Лебедев.

Хорошей закуской могут быть фрукты и овощи. Но есть нюансы: при употреблении крепких напитков (водки) из-за высокого содержания пектина в яблоках и органических кислот в томатах усиливается негативное влияние этанола. А сладкие фрукты (виноград, арбуз, дыня) замедляют переработку этанола и могут усилить опьянение.

Что делать, если похмелье предотвратить не удалось?

Важно не бороться с отдельными симптомами, а ликвидировать непосредственные причины столь неприятного состояния - обезвоживание и интоксикацию. Но прежде всего следует хорошо поспать . Хоть качество сна алкоголь ухудшает, но достаточная продолжительность сна дает возможность оправиться «после вчерашнего».

Для восстановления водно-электролитного баланса можно использовать минеральную и обычную воду , травяной чай, натуральный квас и, конечно, главное народное средство – рассол (без добавления уксуса). Хорошо помогает бульон, мясной или куриный. Можно использовать и специальный препарат для восстановления электролитного баланса – регидрон (порошок для приготовления раствора).

Сбалансированный и полноценный завтрак также поможет вернуться к нормальной жизни, значительно смягчая все симптомы похмелья. Но не стоит есть тяжелую жирную пищу – это дополнительная нагрузка для печени. Также не стоит пить крепкий чай или кофе из-за возможного негативного влияния на сосуды.

В ряде случаев могут потребоваться и лекарства . При головной боли можно принять любое обезболивающее, для дополнительной дезинтоксикации можно использовать активированный уголь или энтеросорбент.