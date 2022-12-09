Известный сексолог рассказал, с чего начинается путь к оргазму

Вербальное общение при интимной близости повышают чувственность.

Любое, в том числе и сексуальное возбуждение, зарождается в мозгу.

И стимулирование этого возбуждения возможно при помощи правильно подобранных слов. Женщины «любят ушами», при этом у каждой – свои уши.

И потому партнеру важно понять, что именно хочет услышать его избранница в момент интимной близости. Кому-то нужны классические «хорошая девочка», кому-то брутальное «ах ты..!»

Но, в любом случае, - уверен Доктор Купер, - не молчание и сопение, а слова и разговоры способствуют выработке гормонов дофамина и окситоцина – непременных соучастников сексуального возбуждения.